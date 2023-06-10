В понедельник в Германии начнутся крупнейшие в истории НАТО учения ВВС

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Учения Air Defender 23 стартуют 12 июня и продлятся до 23 июня, в них примет участие около 10 тысяч военных из 25 стран мира и 250 самолётов. Они будут отрабатывать манёвры в европейском воздушном пространстве.

Формально учения носят исключительно оборонительный характер и война, развязанная Владимиром Путиным, в их контексте никак не упоминается. При этом главнокомандующий ВВС Германии Инго Герхартц в разговоре с BILD заявляет: «Территория НАТО — это красная линия, и мы будем защищать каждый её сантиметр».

В учениях, как ожидается, будут задействованы американские истребители F-35 и F-16, европейские самолёты Tornado и Eurofighter. Почти половина всех машин была переброшена в Германию из США за последние несколько дней.

Один из сценариев учений разворачивается в Балтийском море — он подразумевает, что часть территории уже оккупирована противником. Кроме того, военные будут отрабатывать задачи по уничтожению систем ПВО предполагаемого врага.

Европейская организация по управлению воздушным движением Eurocontrol предупреждает, что из-за учений могут переноситься рейсы гражданской авиации.