Состоялась церемония очередного выпуска Начального курса коммандос

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В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год состоялась церемония очередного выпуска «Начального курса коммандос» с участием курсантов 4-го курса Военного института имени Гейдара Алиева, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана. Был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На церемонии выпуска слушателям курса были переданы поздравления от руководства министерства обороны. Выступившие отметили важность подобных курсов для повышения профессионального уровня и боеспособности военнослужащих.

В заключение состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной, было сделано фото на память.