Россия соответствующим образом отреагирует на решение Исландии о понижении уровня дипотношений с Москвой – МИД РФ

«Решение Исландии понизить уровень дипотношений с РФ рушит весь комплекс российско-исландского взаимодействия», – сказали в МИД России.
«Вся ответственность за подобное развитие ситуации целиком лежит на исландской стороне. Будем учитывать это недружественное решение при выстраивании наших связей с Исландией в будущем. На все антироссийские действия Рейкьявика неизбежно последует соответствующая реакция», – добавили в ведомстве.
Ранее министр иностранных дел Исландии Тордис Гильфадоттир объявила о приостановке работы посольства в Москве с 1 августа.