Россия соответствующим образом отреагирует на решение Исландии о понижении уровня дипотношений с Москвой – МИД РФ

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«Решение Исландии понизить уровень дипотношений с РФ рушит весь комплекс российско-исландского взаимодействия», – сказали в МИД России.

«Вся ответственность за подобное развитие ситуации целиком лежит на исландской стороне. Будем учитывать это недружественное решение при выстраивании наших связей с Исландией в будущем. На все антироссийские действия Рейкьявика неизбежно последует соответствующая реакция», – добавили в ведомстве.

Ранее министр иностранных дел Исландии Тордис Гильфадоттир объявила о приостановке работы посольства в Москве с 1 августа.