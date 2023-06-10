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Президента Турции проинформировали о взрыве на военном заводе

Президента Турции проинформировали о взрыве на военном заводе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил информацию от главы Минобороны Яшара Гюлера относительно взрыва на заводе по производству ракет и боезарядов, об этом сообщила газета Yeni Şafak.

«Президент Эрдоган позвонил Яшару Гюлеру, министру национальной обороны, и получил информацию о взрыве», – пишет издание.

В свою очередь министр юстиции Йылмаз Тундж написал в Twitter о том, что начато необходимое судебное и административное расследование для выяснения обстоятельств инцидента.

На заводе по производству ракет и взрывчатых веществ MKE в Анкаре в субботу утром прогремел взрыв, в результате которого погибли пять человек. В этой связи Гюлер прервал свою программу поездки в провинцию Хатай на границе с Сирией, и вернулся в Анкару.

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