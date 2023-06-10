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Военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке: «Россияне сражаются лучше, чем ожидалось»

Военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке: «Россияне сражаются лучше, чем ожидалось»

Атаки под Великой Новосёлкой (Донецкая область) и городом Орехов (Запорожская область), которые проводились в последние дни, не привели к освобождению населённых пунктов. Однако BILD стало известно, что это, вероятнее всего, и не было главной целью наземных операций.

Несколько источников в украинских военных кругах сообщили BILD, что атаки были нужны для того, чтобы проверить, как российская армия организовала линию обороны. Кроме того, проведённые операции также могут носить отвлекающий характер, чтобы скрыть реальное направление контрнаступления.

Тем не менее, полагает военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке, первые атаки показывают, что не стоит ждать «победы к концу года», о которой говорят некоторые украинские политики. Более того, ВСУ, по всей видимости, не будет проводить массированное наступление с участием новых подразделений, а распределит их по разным участкам фронта.

Россия сейчас не готова проводить новые наземные атаки, однако за последние 15 месяцев ВС РФ выстроили на оккупированных территориях крупнейшую в мире систему оборонительных сооружений. Это, в частности, позволило российским войскам нанести тяжёлые потери наступавшей под городом Орехов 47-й механизированной бригаде ВСУ. Подразделение, как считает Рёпке, потеряло до 15 танков и бронетранспортёров западного образца.

В то же время эксперт обращает внимание, что под Великой Новосёлкой и Ореховым задействовали только две танковые роты из 75, которые Украина создала в рамках подготовки к контрнаступлению.

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