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Азербайджанская армия тоже пробивала армянскую оборону не один день – Арестович

Азербайджанская армия тоже пробивала армянскую оборону не один день - Арестович

Азербайджанская армия тоже пробивала армянскую оборону не один день. Так прокомментировал у себя на официальной странице в  Twitter экс советник офиса президента Украины. Алексей Арестович, комментируя украинское контрнаступление.

«Напоминаю – азербайджанская армия пробивала первую линию обороны армянской в Карабахе на разных участках по семь-девять-двенадцать дней. Были и места, где пробивали месяц, а были там, где и не пробили. Это подготовленная оборона – ходить на нее не шутка, а кровная драка – кто кому сломает кости в прямом мясном столкновении. Работает авиация, работает наша артиллерия, работают БПЛА. При том уровне вооруженности и обученности, что есть у ВСУ, в этой конкретной обстановке, других вариантов особо нет. Мы все пробьем, выйдем на оперативный простор, и дойдем до морей», – написал А. Арестович.

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