Полиция за месяц изъяла полтонны наркотиков

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Главное управление по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел за последний месяц изъяло из незаконного оборота 512 кг наркотических средств, оцениваемых на «черном» рынке в 512 млн. манатов. Сообщение об этом распространило Министерство внутренних дел.

Отмечено, что в результате операций, проведенных в столице и регионах против членов транснациональной организованной банды в Азербайджане, контрабандой отправляющих наркотические средства из Ирана в нашу страну, а также лиц, сбывающих наркотиков внутри страны, были задержаны члены 8 организованных групп, в том числе 83 человека.

Сообщается, что из незаконного оборота изъято 512 кг наркотических средств – кокаина, героина, опиума, марихуаны, психотропных веществ – метамфетамина, а также 13 тыс. таблеток экстази и метадона, оцениваемых на «черном» рынке в 20 млн. манатов. Операции проводились в Сумгайыте, Абшеронском районе, регионах, а также в столице.