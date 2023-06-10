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Расим Саттарзаде: Армения должна была известить Азербайджан

Расим Саттарзаде: Армения должна была известить Азербайджан

Никто не утверждает что металлургический завод на территории Армении будет построен не в соответствии с экологическими стандартами и требованиями, в рамках внутреннего законодательства. Заявление Азербайджана связано не с национальным законодательством, а с международными обязательствами стороны конвенции ESPOO, которые гласят, что Армения должна была до начала строительства известить другую сторону конвенции, на границе с которой планируется строительство, и привлечь ее к процедуре ОВОС, если это сторона объявила о намерении участвовать этом процессе.

Об этом в беседе с Minval.az отметил советник министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Расим Саттарзаде, комментируя заявление Армении о том, что металлургический завод, строительство которого планируется на границе с Нахчываном, будет построен в соответствии с экологическими стандартами и требованиями.

Напомним, что ранее армянская сторона в свойственной ей манере отреагировала на заявление Азербайджана о неправомерных действиях Армении и негативном трансграничном воздействии на окружающую среду в результате эксплуатации завода.

Яна Мадатова

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