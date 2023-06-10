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Омбудсмен: Арестованные азербайджанские военнослужащие не обеспечены адвокатами

Омбудсмен: Арестованные азербайджанские военнослужащие не обеспечены адвокатами

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана выразила протест против продления срока ареста азербайджанских военнослужащих, взятых в плен Арменией и незаконно лишенных свободы.

Об этом говорится в информации, поступившем из Аппарата омбудсмена.

«Как известно, пропавшие без вести в апреле 2023 года на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчывана и взятые в плен Арменией военнослужащие Азербайджанской Армии Бабиров Агшин Габил оглу и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу по ложным обвинениям были приговорены к лишению свободы.

В течение этого периода они не были обеспечены адвокатом, подвергались различным пыткам и жестокому обращению, и, таким образом, нормы международного права были грубо нарушены.

С сожалением отмечаем, что, несмотря на неоднократные обращения по этому вопросу, власти Армении, все еще занимающие враждебную позицию, в очередной раз продемонстрировали намерение нанести удар по мирным переговорам, продлив сроки ареста этих лиц, игнорируя требования международного права. Мы заявляем, что предвзятое «решение» в связи с незаконным лишением свободы наших военнослужащих и продлением их тюремного заключения в результате так называемого «судебного процесса», проведенного Арменией, полностью противоречит нормам и принципам международного права, и мы еще раз решительно требуем немедленного освобождения наших военнослужащих.

Как уполномоченный по правам человека Азербайджана, еще раз призываю международное сообщество принять серьезные и эффективные шаги с целью освобождения удерживаемых в плену наших военнослужащих», – написала омбудсмен.

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