Прогноз погоды на завтра

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По данным Национальной гидрометеорологической службы, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, ночью и утром будет слабый туман, будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем – 28-33° тепла. Атмосферное давление упадет с 757 мм рт.ст. до 755 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В отдельных местах есть вероятность того, что дожди будет носить ливневый характер, ожидаются грозы, выпадет град. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21° тепла, днем – 30-35° тепла, ночью – 8-13° тепла, днем – 15-20 ° тепла.