США упрекнули Иран в создании завода боевых беспилотников

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В ОЭЗ «Алабуга» строят завод по производству беспилотников, и в этом России помогает Иран, считает разведка США. Об этом пишет AP News.

Иран поставляет материалы. При помощи нового завода Россия надеется обеспечить стабильные поставки оружия для СВО, считают в Штатах. Белый дом также опубликовал спутниковые снимки промышленного объекта, сделанные в апреле.

Предприятие может начать работать в начале следующего года, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

В декабре американская сторона уже говорила о том, что в «Алабуге» могут начать собирать боевые беспилотники. По новым разведданным, проект вышел за рамки концепции.

Российская сторона не подтверждает, что строит завод с Ираном. Однако в январе этого года в Татарстане официально объявили о том, что в «Алабуге» запустят производство летающих беспилотников «Альбатрос М5» и дронов. Правда, это не иранская компания, а подмосковная. Она хочет взять нишу, которую пока занимает импорт. Учредители уверяют, что только четверть выпускаемых БПЛА — военно-промышленные нужды. Остальные 75% заказов придутся на фото- и видеосъемку линейных объектов. В производство инвестор планирует вложить 990 млн рублей.