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Джейхун Байрамов обсудил с помощником госсекретаря США процесс нормализации отношений с Арменией

Джейхун Байрамов обсудил с помощником госсекретаря США процесс нормализации отношений с Арменией

9 июня 2023 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Дереком Хоганом. Информацию об этом распространил МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по повестке сотрудничества между Азербайджаном и США, а также по вопросам, вытекающим из процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Была доведена до сведения позиция нашей страны относительно переговоров между Азербайджаном и Арменией, проведенных в течение последнего месяца, и перспективах решения стоящих на повестке дня открытых вопросов.

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