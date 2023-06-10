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США выделили Украине средства на реформы и восстановление

США выделили Украине средства на реформы и восстановление

США выделяют Киеву 437 тыс. долларов на реализацию программы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), направленной на поддержку реформ, восстановления и реконструкции Украины, сообщает DW со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США в пятницу, 9 июня.

«Американская помощь будет направлена на финансирование экономического исследования Украины с целью выявления недостатков и определения приоритетов реформ, необходимых для обеспечения более широких усилий по восстановлению страны», – говорится в пресс-релизе Госдепа.

В американском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Вашингтон уже выделил Украине 19,25 млрд долларов на выплату зарплат сотрудникам служб экстренного реагирования и правительственным чиновникам, выплату пенсий и обслуживание больниц.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в феврале сообщил, что в 2022 году западные страны предоставили Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь на 120 млрд долларов.

По подсчетам издания The Hill, США с января 2022-го по январь 2023 года потратили на помощь Украине 75,5 млрд долларов, в том числе 29,3 млрд на военную, 45 млрд на «обеспечение общей безопасности Украины, восстановление ее экономики, энергетической безопасности и преодоление гуманитарного кризиса» и 1,9 млрд – на гуманитарную помощь беженцам и другим уязвимым группам как внутри Украины, так и во всем регионе.

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