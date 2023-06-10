В результате взрыва на турецкой фабрике по производству ракет погибли пять человек (обновлено)

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Пять рабочих погибли в субботу в результате взрыва на фабрике по производству ракет и боезарядов близ Анкары. Об этом говорится в распространенном заявлении Минобороны Турции.

«Произошел взрыв на фабрике по производству ракет и боезарядов компании МКЕ («Машиностроительная и химическая промышленность») в уезде Эльмадаг провинции Анкара. В результате погибли пять наших рабочих. Начато расследование произошедшего», – говорится в заявлении.

11:31

Пожар произошел недалеко от Анкары на фабрике по производству ракет и боезарядов для них, принадлежащей оборонному машиностроительно-химическому предприятию МКЕ. Об этом сообщает в субботу агентство Ihlas.

Фабрика расположена в предместьях столицы в районе Эльмадаг в холмистой местности далеко от жилых кварталов. Перед пожаром и появлением дыма над объектом был слышен взрыв. По данным агентства, в результате инцидента погибли несколько граждан Турции.

На место происшествия направлены пожарные и медики. По сведениям Ihlas, взрыв произошел в производственном цехе. На данный момент пожарные в целом взяли возгорание под контроль и продолжают тушение огня.

О причинах происшествия пока информации нет.