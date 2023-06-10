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Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в Дашкесане, Ходжалы и Шуше

Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в Дашкесане, Ходжалы и Шуше

С 23:20 9 июня до 00:35 10 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гараиман и Гюнешли Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Астаф Дашкесанского района, сообщает министерство обороны Азербайджана.

Члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу позиции нашей армии в направлении Ходжалинского и Шушинского районов.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры по всем указанным направлениям.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии в направлении Агдамского, Физулинского, Ходжалинского, Ходжавендского и Шушинского районов.

В результате неотложных мер, принятых подразделениями армии Азербайджана, работы были немедленно остановлены.

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