ГДП запретила школам возить детей на экскурсии в случайных автобусах

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Главное управление Государственной дорожной полиции распространило обращение в связи с организацией экскурсий для школьников.

Согласно информации ГДП, растет число случаев, когда в конце учебного года школьников возят на экскурсии или в зоны отдыха. Однако, к сожалению, такие поездки обычно совершаются на основании устных договоренностей с лицами, осуществляющими нерегулярную деятельность по перевозке пассажиров или случайными лицами, при этом не принимаются во внимание техническое состояние транспортного средства, профессионализм и состояние здоровья водителя, наличие или отсутствие права управления автомобилем….

Во избежание неприятных ситуаций, которые могут возникнуть по указанным причинам, руководству образовательных учреждений, а также лицам, организующим экскурсии несовершеннолетних в индивидуальном порядке, рекомендуется осуществлять такие поездки только через специализированные учреждения.

При этом доводится до сведения владельцев и водителей автобусов и микроавтобусов, что в случае выявления по инициативе отдельных лиц случаев перевозки групп детей по автомобильным дорогам республики с нарушением требований законодательства, водители этих транспортных средств будут привлечены к административной ответственности.