В ISW рассказали о ситуации в Бахмуте и на линии Авдеевка-Донецк

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Украинские и российские силы провели ограниченные наземные атаки в районе Бахмута, сообщает УНИАН.

Как говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), ВСУ ведут активные действия в районе Бахмута. В частности, по некоторым данным, украинские военные продвигаются к западу от Берховки (6 км к северо-западу от Бахмута) и к Клищеевке (7 км к юго-западу от Бахмута). При этом российские оккупанты провели ряд безуспешных наступательных операций вблизи Орехово-Васильевки и других населенных пунктов.

В отчете также говорится, что согласно видеокадрам, которые распространил один из российских военкоров, в районе Бахмута воюет 200-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада 14-го армейского корпуса (Северный флот).

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Кроме того, аналитики отметили, что российские оккупанты нанесли ограниченные наземные удары вдоль линии Авдеевка-Донецк, и вели безуспешные наступательные действия в районе нескольких населенных пунктов.

А в юго-западной части Донецка действует чеченский отряд «Ахмат», который занимается мародерством и снимает постановочные боевые видеоролики.

Ситуация в Бахмуте длительное время была очень тяжелой и почти без динамики. Однако в конце мая главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его наемники до начала лета покинут город, поскольку исчерпали свои силы.

А нескольк дней назад начала появляться информация о том, что ВСУ достигают успеха в Бахмуте. Так, 9 июня Институт изучения войны сообщил, что ВСУ продвинулись на 1,8 км в ширину и 1,2 км в глубину вдоль западного берега Северо-Донецкого канала к западу от Андреевки.