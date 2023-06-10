Красивые слова и реальная помощь

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Из Азербайджана в Украину ушла новая партия гуманитарной помощи. Из аэропорта «Гейдар Алиев» вылетел транспортный самолет с грузом водяных труб, насосов, спасательных жилетов — словом, всего того, в чем так отчаянно нуждается Украина после подрыва Каховской ГЭС. «Азербайджан всегда оказывал гуманитарную помощь Украине. Помимо этой помощи, также отправлено 20 тонн топлива, которое предназначено для техники и судов, используемых в спасательных операциях» — указывается в заявлении посла Украины в Азербайджане Владислава Каневского.

В самом деле, это уже не первая партия гуманитарной помощи. В начале украинской войны отправляли медикаменты, перевязочные материалы, антисептики. Зимой 2022–2023 годов, когда Россия прицельно била по украинской энергетической инфраструктуре, из Азербайджана отправляли трансформаторы, генераторы и оборудование для восстановления и ремонта электрохозяйства. Автозаправочные станции украинской «дочки» SOCAR бесплатно заправляли автомобили «Скорой помощи», пожарные машины и транспорт украинского МЧС. И объявляли, что на заправках есть электроэнергия, тепло, горячая пища и напитки.

Без сомнения, во время встречи с президентом Азербайджана у Владимира Зеленского были все основания благодарить Ильхама Алиева за гуманитарную помощь Украине.

Здесь можно было бы поставить точку. И заверить, что Азербайджан, с горьким опытом Карабаха, слишком хорошо знает, что такое война. Да, наша 44-дневная война по масштабам несравнима с украинской. Но обстрелы Гянджи, Барды и Тертера, попытки Армении ударить по плотине Мингяячевирской ГЭС дают пищу для размышлений.

Но остается еще одна сторона вопроса.

Азербайджан на международной арене выступал и выступает за уважение территориальной целостности и признанных границ. Той же позиции наша страна придерживается и в отношении украинской войны. Другой вопрос, что в Баку не любят громких жестов и крикливых заявлений. Да, эти красивые слова прекрасно смотрятся в новостях. Но за ними, к сожалению, далеко не всегда стоят реальные дела и ощутимая помощь.

А в Азербайджане отдают приоритет реальной помощи, а не жестам. И считают, что один самолет с гуманитарной помощью во всех смыслах перевешивает самые цветистые заявления о солидарности и поддержке.

Просто потому, что лучше зажечь одну свечу, чем тысячу лет клясть темноту.

Нурани, обозреватель