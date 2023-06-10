Эстонская разведка: ВСУ готовят главный удар

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В настоящее время бои идут в том числе вокруг Бахмута, но интенсивность боевых действий особенно сильно возросла в Запорожской области, прокомментировал события на украинском фронте начальник разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг.

По словам Гросберга, основной удар в контрнаступлении пока не нанесен, скорее идет поиск возможных точек прорыва обороны.

– Но может случиться и так, что мы не увидим такого масштабного и огромного наступления, которое мы видели в Харькове прошлой осенью. Поиск мест для такого прорыва может занять много времени, – цитирует слова военного ERR.

При этом ВСУ также необходимо укреплять свои фланги.

– Эта наступательная операция, безусловно, будет более сложной, более многогранной, чем это было на Харьковском направлении осенью… Все зависит от того, где будет найдена, так сказать, точка перелома, на которую смогут нажать. Я думаю, что возможности есть по всему фронту, – считает Гросберг.