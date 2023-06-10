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World Taekwondo не выявила нарушений в участии российских бойцов в соревнованиях в Баку

World Taekwondo не выявила нарушений в участии российских бойцов в соревнованиях в Баку

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) закончила расследование на предмет нарушения правил, после того как российские спортсмены Максим Храмцов и Владислав Ларин посетили соревнования в Баку. Как сообщает Inside the Games, организация не выявила нарушений правил. В заявлении говорится, что участие Ларина и Храмцова было за пределами сферы влияния World Taekwondo.

World Taekwondo допустила 14 российских спортсменов до участия в чемпионате мира в Баку в нейтральном статусе, напоминает RT.

Атлеты были предварительно одобрены для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) после завершения трёхэтапного процесса проверки.

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