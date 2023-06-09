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Копыркин заявил о прогрессе в вопросе разблокировки коммуникаций между Азербайджаном и Арменией

Копыркин заявил о прогрессе в вопросе разблокировки коммуникаций между Азербайджаном и Арменией

Россия поддерживает любые шаги и инициативы, которые реально работают на установление мира в регионе. Единственная безальтернативная база урегулирования – те договоренности, которые были достигнуты лидерами трех стран (Армении, России и Азербайджана). Все, что способствует их реализации, Россия готова поддерживать. Приоритет России – нормализация взаимоотношений между государствами региона, реализация потенциала, который имеет Южный Кавказа в плане развития. Об этом в интервью порталу «Иравунк» заявил Чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин.

«Для России критически важно, чтобы здесь была ситуация стабильного мира. Нас беспокоит, что мы видим попытки втянуть регион в геополитическое противостояние», – добавил посол.

Он заверил, что это не соответствует интересам России.

«Если действовать в отношении региона, исходя из логики противостояния, то искажаются и цели, и методы работы. Это создает серьезные проблемы с точки зрения реального урегулирования, которое шло бы в интересах народов региона, а не в интересах внешних сил, руководствующихся своими чуждыми региону геополитическими устремлениями», – отметил Копыркин.

Москва, по его словам, готова оказывать содействие процессу нормализации, в том числе подготовке мирного договора.

«И содержание переговоров, и темп зависят от сторон, им определять готовность. Нужно стремиться к достижению таких договоренностей, которые рассматривались бы как справедливые обеими странами. То есть тех договоренностей, которые реально способствовали бы по установлению прочного, долгосрочного мира», – заявил Копыркин.

Он считает, что в вопросе разблокировки коммуникаций в регионе наблюдается прогресс, и стороны достаточно близки к достижению договоренностей.

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