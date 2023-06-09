Сотрудник Минюста отстранен от работы, ведомство даст правовую оценку его действиям

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«В связи с незаконными действиями Хафиза Алиева во внеслужебное время, Министерством юстиции было проведено служебное расследование, он отстранен от работы, а выявленные факты направлены в Генеральную прокуратуру для дачи правовой оценки».

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Об этом говорится в заявлении начальника Управления по правам человека и коммуникациям Министерства Айнур Сабитовой.

«Выявленные Министерством юстиции факты подтвердились следствием и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения», – отметила Сабитова (цитата по АПА).

Отметим, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре завершено расследование уголовного дела о незаконных действиях начальника секретного отдела секретариата Министерства юстиции Азербайджана Алиева Хафиза Али оглу.

Следствием были выявлены серьезные подозрения в том, что, работая на этой должности, Хафиз Алиев в 2019 году, дал гражданину ложное обещание оказать содействие в избрании его главой муниципалитета одного из поселков на территории города Баку и присвоил денежные средства в размере 90 тысяч манатов.