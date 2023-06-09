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США уличили Россию в строительстве завода по выпуску иранских дронов

США уличили Россию в строительстве завода по выпуску иранских дронов

Разведка США располагает информацией о том, что Иран поставляет в Россию материалы для строительства завода по производству дронов. Он должен быть размещен в Татарстане. Об этом заявил спикер Белого дома Джон Кирби, сообщает The Guardian.

Он сказал, что Россия, похоже, углубляет свое сотрудничество с Ираном в «полномасштабном оборонном партнерстве». РФ получила сотни ударных беспилотников, которые использует для ударов по Украине.

Согласно рассекреченной разведывательной информации, дроны были транспортированы в РФ по Каспийскому морю.

«Мы также озабочены тем, что Россия сотрудничает с Ираном для производства иранских БПЛА внутри РФ», – сказал Кирби.

По его словам, США располагают информацией о том, что Россия получает от Ирана материалы, необходимые для строительства завода по производству беспилотников, который может начать работать в начале следующего года.

По данным разведки, предприятие будет расположено в российской особой экономической зоне «Алабуга» (Елабужский район Татарстана).

Россия предложила Ирану беспрецедентное сотрудничество в области обороны, в частности по производству ракет, электроники и ПВО, сообщил представитель Белого дома.

«Это полномасштабное оборонное партнерство, которое вредит и Украине, и соседям Ирана, и международному сообществу. Мы продолжаем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы разоблачать и прекращать эту деятельность, в том числе путем предоставления информации общественности, и мы готовы делать больше», – сказал Кирби.

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