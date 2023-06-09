Асадов передал Путину приветствия и наилучшие пожелания Ильхама Алиева (фото)

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Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках рабочего визита в Сочи 9 июня принял участие во встрече членов Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Согласно информации пресс-службы Кабинета министров Азербайджана, президент РФ приветствовал членов Совета глав правительств СНГ.

Выступая на встрече, А.Асадов передал приветствия и наилучшие пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева российскому лидеру В.Путину.

Премьер-министр коснулся также вопросов, включенных в двустороннюю повестку азербайджано-российского стратегического партнерства.