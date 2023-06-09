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Байрамов обсудил с помощником Блинкена нормализацию отношений с Ереваном

Байрамов обсудил с помощником Блинкена нормализацию отношений с Ереваном

9 июня состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Дереком Хоганом.

Данную информацию приводит Министерство иностранных дел Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями по двусторонней повестке сотрудничества между Азербайджаном и США, а также по вопросам, связанным с процессом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Была доведена до внимания позиция нашей страны по переговорам с Арменией, проведенным в течение последнего месяца, и перспективам решения открытых вопросов, стоящих на повестке дня.

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