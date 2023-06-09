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Микаиллы: Азербайджан изменит облик Карабаха и Восточного Зангезура

Микаиллы: Азербайджан изменит облик Карабаха и Восточного Зангезура

Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что Азербайджан изменит облик Карабаха и Восточного Зангезура.

Об этом сказал заведующий сектором отдела внешней политики Администрации президента Габиб Микаиллы на презентации книги «Возрождение. Начало», посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Он отметил, что наши территории были полностью разрушены Арменией в период оккупации.

«После освобождения наших земель эти места отстраивают заново. Освобожденные территории внесут большой вклад в продовольственную безопасность нашей страны. Такие территории, как Лачин, Кяльбаджар, Шуша позволят увеличить туристические возможности нашей страны», – приводит АПА его слова.

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