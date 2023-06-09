Путин принял Пашиняна (фото, видео)

127 Просмотров

По окончании встречи с главами правительств государств СНГ и ЕАЭС президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели отдельную беседу.

«Уважаемый Никол Владимирович!

Мы с Вами регулярно встречаемся, но очень рад возможности на полях сегодняшнего мероприятия ещё раз поговорить о текущей ситуации в двустороннем плане и по региональным направлениям, о которых мы так подробно говорили на предыдущей встрече в Москве.

Очень рад Вас видеть», – приводит пресс-служба Путина его слова.



