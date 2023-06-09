13 июня депутаты Милли Меджлиса обсудят 14 вопросов

Обнародована повестка дня очередного заседания чрезвычайной сессии Милли Меджлиса, которое состоится 13 июня.
В повестку дня заседания включено 14 вопросов, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского парламента:
1. Законопроект о внесении изменений в закон «О государственном бюджете Азербайджана на 2023 год» (второе чтение).
2. Законопроект о внесении изменений в закон «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2023 год» (второе чтение).
3. Законопроект о внесении изменений в закон «О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2023 год» (второе чтение).
4. Законопроект «Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2022 год» (третье чтение).
5. Законопроект об утверждении «Письма-обязательства для подписки на акции, связанные с увеличением капитала Черноморского банка торговли и развития».
6. Законопроект о внесении изменений в закон «О разведке и контрразведывательной деятельности» (третье чтение).
7. Законопроект о внесении изменений в закон «О воинской обязанности и военной службе» (третье чтение).
8. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджана (третье чтение).
9. Законопроект о внесении изменений в закон «О производственных и бытовых отходах» (второе чтение).
10. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (второе чтение).
11. Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс (второе чтение).
12. Законопроект о внесении изменений в закон «О дорожном движении» (второе чтение).
13. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс (второе чтение).
14. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (второе чтение).