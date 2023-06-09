Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Общество

13 июня депутаты Милли Меджлиса обсудят 14 вопросов

13 июня депутаты Милли Меджлиса обсудят 14 вопросов

Обнародована повестка дня очередного заседания чрезвычайной сессии Милли Меджлиса, которое состоится 13 июня.

В повестку дня заседания включено 14 вопросов, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского парламента:

1. Законопроект о внесении изменений в закон «О государственном бюджете Азербайджана на 2023 год» (второе чтение).

2. Законопроект о внесении изменений в закон «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2023 год» (второе чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в закон «О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2023 год» (второе чтение).

4. Законопроект «Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2022 год» (третье чтение).

5. Законопроект об утверждении «Письма-обязательства для подписки на акции, связанные с увеличением капитала Черноморского банка торговли и развития».

6. Законопроект о внесении изменений в закон «О разведке и контрразведывательной деятельности» (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в закон «О воинской обязанности и военной службе» (третье чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджана (третье чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в закон «О производственных и бытовых отходах» (второе чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (второе чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс (второе чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в закон «О дорожном движении» (второе чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс (второе чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (второе чтение).

Теги:
Из этой рубрики
Красивые слова и реальная помощь
Общество

Красивые слова и реальная помощь

2023/06/10, 00:49
Сотрудник Минюста отстранен от работы, ведомство даст правовую оценку его действиям
Общество

Сотрудник Минюста отстранен от работы, ведомство даст правовую оценку его действиям

2023/06/09, 23:35
13 июня депутаты Милли Меджлиса обсудят 14 вопросов
Общество

13 июня депутаты Милли Меджлиса обсудят 14 вопросов

2023/06/09, 23:04
Микаиллы: Азербайджан изменит облик Карабаха и Восточного Зангезура
Общество

Микаиллы: Азербайджан изменит облик Карабаха и Восточного Зангезура

2023/06/09, 22:37
Гаджиев: Свободный Лачин вступает в новый этап возрождения и развития (видео)
Общество

Гаджиев: Свободный Лачин вступает в новый этап возрождения и развития (видео)

2023/06/09, 21:58
Минэкологии Азербайджана: Армения не выполнила свои обязательства
Общество

Минэкологии Азербайджана: Армения не выполнила свои обязательства

2023/06/09, 21:18
Микаиллы: Жертвами взрывов мин стали 300 человек
Общество

Микаиллы: Жертвами взрывов мин стали 300 человек

2023/06/09, 20:38
Микаиллы обвинил Армению в совершении геноцида против Азербайджана
Общество

Микаиллы обвинил Армению в совершении геноцида против Азербайджана

2023/06/09, 20:09
Рашад Даглы рассказал, почему убил своего соседа
Общество

Рашад Даглы рассказал, почему убил своего соседа

2023/06/09, 19:13