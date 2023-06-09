13 июня депутаты Милли Меджлиса обсудят 14 вопросов

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Обнародована повестка дня очередного заседания чрезвычайной сессии Милли Меджлиса, которое состоится 13 июня.

В повестку дня заседания включено 14 вопросов, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского парламента:

1. Законопроект о внесении изменений в закон «О государственном бюджете Азербайджана на 2023 год» (второе чтение).

2. Законопроект о внесении изменений в закон «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2023 год» (второе чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в закон «О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2023 год» (второе чтение).

4. Законопроект «Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2022 год» (третье чтение).

5. Законопроект об утверждении «Письма-обязательства для подписки на акции, связанные с увеличением капитала Черноморского банка торговли и развития».

6. Законопроект о внесении изменений в закон «О разведке и контрразведывательной деятельности» (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в закон «О воинской обязанности и военной службе» (третье чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджана (третье чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в закон «О производственных и бытовых отходах» (второе чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (второе чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс (второе чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в закон «О дорожном движении» (второе чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс (второе чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (второе чтение).