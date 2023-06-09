Путин посетовал на отсутствие современных вооружений в России

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Российский оборонно-промышленный комплекс выполнит поставленные перед ним задачи, хоть современных вооружений сейчас и не хватает. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что на данный момент идёт интенсивное наращивание производства.

«Да, у нас ещё современных вооружений не хватает, но промышленность, оборонная промышленность, оборонно-промышленный комплекс страны развивается быстро, и я уверен, все стоящие перед оборонкой задачи будут, безусловно, решены», — сказал президент журналистам.