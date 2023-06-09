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Микаиллы: Жертвами взрывов мин стали 300 человек

Микаиллы: Жертвами взрывов мин стали 300 человек

Проблема мин на наших освобожденных территориях затягивает восстановление этих территорий и возвращение бывших вынужденных переселенцев на их исконные земли.

Об этом сказал заведующий отделом внешней политики Администрации президента Габиб Микаиллы на презентации книги «Возрождение. Начало», посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Он подчеркнул, что Азербайджан является одной из 10 самых загрязненных минами стран мира:

«Во время оккупации Армения установила на этих территориях более 1 млн. мин. После 44-дневной Отечественной войны, то есть до сегодняшнего дня, жертвами взрывов мин стали 300 человек. Сегодня разрушения и мины на освобожденных территориях — это самые большие проблемы, стоящие перед нашей страной», — приводит АПА его слова.

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