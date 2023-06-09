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Нейросеть “Газпром нефти” обнаружила новые запасы нефти в Сибири

Нейросеть "Газпром нефти" обнаружила новые запасы нефти в Сибири

«Газпром нефть» при помощи нейросети обнаружила залежи нефти с начальными извлекаемыми запасами от 100 тыс. тонн в Томской области и Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила компания.

«Нейросеть «Газпром нефти» нашла новые залежи углеводородов в ХМАО и Томской области на Вахском месторождении. По предварительным оценкам, их начальные извлекаемые запасы составляют не менее 100 тыс. тонн нефти. Из найденных пластов уже получен приток углеводородов», – говорится в сообщении.

Как поясняет компания, цифровая программа с помощью алгоритмов машинного обучения обрабатывает сотни гигабайт данных с действующих скважин, находит в них закономерности и определяет, где может располагаться нефть, не обнаруженная ранее традиционными методами.

Обработка данных с 1 тыс. скважин нейросетью занимает несколько минут, при этом программа учитывает весь объем имеющейся у компании геологической и геофизической информации. «На основе этих данных искусственный интеллект определяет возможное расположение новых залежей углеводородов на уже разрабатываемых месторождениях. Для их добычи практически не нужна дополнительная инфраструктура – достаточно настройки действующих скважин», – поясняется в сообщении.

«Газпром нефть» использует нейросеть на активах в Томской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

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