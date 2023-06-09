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В Польше воры случайно украли боеприпасы в поезде, едущем в Украину

В Польше воры случайно украли боеприпасы в поезде, едущем в Украину

Воры по ошибке украли боеприпасы с поезда, следовавшего в Украину.

Специальный поезд с боеприпасами ехал из Германии под контролем американских военных. Срыв пломб на двух вагонах заметила Служба безопасности железных дорог, сообщает издание Gazeta Wyborcza Gazeta Wyborcza.

Сообщения о том, что именно украли злоумышленники, расходятся. По одним источникам, речь идет о 120 патронах 25 мм калибра, а по другим — гранатах или гранатометах и боеприпасах.

Кража с поезда произошла во время остановки поезда в Венглинеце. По словам местных жителей, обворовывание поездов в этих краях стало профессией, передающейся из поколения в поколение. После того, как воры поняли, что получили, они испугались и выкинули ящики с патронами в пруд.

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