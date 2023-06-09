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На освобожденных территориях сданы в эксплуатацию новые военные объекты (фото)

На освобожденных территориях сданы в эксплуатацию новые военные объекты (фото)

9 июня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав Министерства ознакомились с условиями, созданными в нескольких нововведенных в эксплуатацию пунктах размещения на освобожденных территориях.

Как сообщает Минобороны, Закиру Гасанову было доложено, что для военнослужащих, несущих службу на территориях со сложным рельефом, созданы условия, соответствующие современным требованиям. Пункты оснащены современным оборудованием, мебелью и инвентарем для обеспечения всех необходимых потребностей военнослужащих. Здесь предусмотрены оружейная комната, казарма, столовая, кухня, продовольственные и вещевые склады, банно-санитарный узел и генераторы для обеспечения бесперебойного электроснабжения территории.
Генерал-полковник З.Гасанов высоко оценил условия, созданные в пункте размещения для личного состава.

На встрече с военнослужащими министр поинтересовался их нуждами и довел до сведения задачи, поставленные президентом Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией. Говоря о работе по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих, проводимой благодаря вниманию и заботе главы нашего государства, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул, что эта работа будет продолжена и впредь.

В заключение министр обороны дал конкретные поручения по организации боевого дежурства,  повышению боеспособности войск и дальнейшему улучшению социально-бытовых условий военнослужащих.

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