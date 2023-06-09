Захид Орудж призвал Halo Trust передать Азербайджану минные карты, если они у них имеются

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Британская гуманитарная организация Halo Trust с 2000 года осуществляет противоминную деятельность в Карабахе. Хотя наше государство выступает против иностранного присутствия на этих территориях, оно не возражало против миссии по разминированию. В результате, в течение последних 20 лет, еще в период оккупации, Halo Trust уничтожила более 2 тысяч противотанковых и более 9 тысяч противопехотных мин, очистила 4,8 млн квадратных метров. Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил депутат Захид Орудж, сообщает Minval.az.

По его словам, два года назад представители правительства Армении обвинили британскую организацию, спасшую десятки тысяч армянских жизней, в предоставлении карт заминированных территорий, а также информации военного характера и по вопросам безопасности спецслужбам Турции и Азербайджана.

«По их убеждению, именно благодаря этим разведданным и картам наша армия и средства ПВО смогли точно поразить противника и добиться победы. Представьте себе, что они готовы на любую ложь и клевету ради того, чтобы избежать ответственности: обвинили организацию, половину работников которой составляют местные армяне. Разумеется, организация отвергла обвинения, в конце концов, официальные лица Армении угомонились и продолжили сотрудничество»,- сказал З.Орудж.

Кстати, в Армении в тайном сотрудничестве с нашей страной обвиняли не только данное учреждение, но и местного главу ЮНИСЕФ Мариан Хаттинг. К шпионскому скандалу привлекли и британскую организацию МИ-6, членов парламента Германии, советников Пашиняна, некоторых членов правительства и даже армянских силовиков: генералов, офицеров и рядовых.

Количество уголовных дел, возбужденных в судах за последние 3 года, превышает 100. Конечно, Главнокомандующий высоко оценил профессионализм наших спецслужб, продемонстрированный в ходе 44-дневной войны. Однако, если бы Halo Trust передала минные карты нам, мы смогли бы избежать гибели 57 и ранения 245 наших граждан за последние 3 года.

«Поэтому мы благодарим британскую организацию, которая своим оборудованием, терпением и выдержкой очистила от мин большую территорию: от Зангилана до Агдары. И, если у них действительно есть минные карты, мы призываем передать их нашему государству, как владельцам этих земель. Следует отметить, что миротворческий контингент официально заявляет об обезвреживании более 26 тысяч противопехотных мин», – отметил депутат.