Сиявуш Новрузов заявил, что Азербайджан входит в число развитых европейских стран

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Предотвратив гражданскую войну, государственный переворот и кровопролитие, общенациональный лидер заложил основу для цивилизованных и демократических выборов в Азербайджане.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов, передает АПА.

По его словам, находившийся в свое время у власти тандем ПНФА-Мусават всегда утверждал, что они пришли к власти силой оружия, и свергнуть их можно лишь силой оружия: «Теперь те, кто твердят о демократии и правах человека, пытаются навязать себя азербайджанскому обществу, руководствуясь этой идеей. Азербайджан уже обеспечил свою территориальную целостность и входит в число развитых европейских стран».