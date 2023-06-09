Жительница Баку похищала деньги с банковских карт женщин

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С банковского счета жительницы Баку похищены деньги.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

8 июня в полицию поступила информация о краже 300 манатов с банковской карты жительницы Насиминского района столицы.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 22-го отдела полиции Насиминского РУП, задержана подозреваемая в совершении кражи жительница города Баку К.Гурбанова.

В ходе расследования выяснилось, что 27 мая она также похитила 400 манатов с банковской карты жительницы Саатлинского района.