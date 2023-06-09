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Главное Общество

В Баку на берегу Каспия найдена граната

В Баку на берегу Каспия найдена граната

На берегу Каспийского моря в Баку найдена ручная граната.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Было отмечено, что на горячую линию МЧС 112 поступила информация об обнаружении ручной гранаты на территории Хазарского района.

К месту происшествия незамедлительно была привлечена мобильная группа по разминированию Спасательной службы особого риска МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности совместно с сотрудниками правоохранительных органов была изъята 1 ручная граната F-1 и вывезена с территории для обезвреживания.

Никаких других опасных или подозрительных предметов во время осмотра места происшествия и в непосредственной близости от него обнаружено не было.

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