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Азербайджан и Иран обсудили проблемы между странами и пути их решения

Азербайджан и Иран обсудили проблемы между странами и пути их решения

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Ирана Гусейна Амира Абдуллахияна. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В ходе беседы были обсуждены нынешнее состояние отношений между Азербайджаном и Ираном, некоторые существующие проблемы и пути их решения.

Выражена договоренность о продолжении переговоров и взаимных контактов между соответствующими структурами двух стран в указанных направлениях.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по ряду региональных вопросов.

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