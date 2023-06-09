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Власти Грузии отреагировали на планы ЕНД выдвинуть Саакашвили на пост премьер-министра страны

Власти Грузии отреагировали на планы ЕНД выдвинуть Саакашвили на пост премьер-министра страны

В настоящее время иностранцы не имеют избирательного права в Грузии, заявил грузинский министр юстиции Рати Брегадзе, передает «Грузия.Online». Так он отреагировал на планы оппозиционной партии «Единое национальное движение» на выдвижение в премьеры своего основателя, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в 2024 году.

«Вопрос о том, должен ли гражданин другой страны становиться премьер-министром Грузии и заниматься политикой, действительно юмористический. Участие гражданина иностранного государства в грузинской политике не может происходить таким образом. Ему нужно грузинское гражданство», — пояснил Брегадзе.

Как указал глава минюста Грузии, Саакашвили в настоящее время гражданством республики не обладает, а значит и не может участвовать в политике государства. Он также добавил, что станет ли грузинский президент Салому Зурабишвили заниматься восстановлением гражданства политика, вопрос к ней.

«Это ее конституционная прерогатива. Ей предстоит решить, давать гражданство или нет, хотя действительно удивительно, когда глава государства [Саакашвили], главнокомандующий, отказывается от грузинского гражданства и принимает гражданство иностранного государства. Это очень странно и не очень распространено в мировой политике. Это был действительно печальный факт», — подчеркнул Брегадзе.

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