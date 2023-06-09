Тайвань обвинил Китай в воздушном вторжении

На Тайване заявили о нарушении воздушного пространства самолетами ВВС Китая.
В заявлении Минобороны Тайваня говорится, что воздушное пространство на юге Тайваня нарушили 37 самолетов ВВС КНР, в том числе самолеты J-11, J-16, H-6, YU-20 и AWACS.
В оборонном ведомстве заявили, что армия Тайваня внимательно следит за ситуацией, применяя боевые самолеты, корабли и системы слежения.
Это первый случай, когда Китай нарушает воздушное пространство Тайваня с применением такого большого количество военных самолетов.