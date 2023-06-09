Тайвань обвинил Китай в воздушном вторжении

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На Тайване заявили о нарушении воздушного пространства самолетами ВВС Китая.

В заявлении Минобороны Тайваня говорится, что воздушное пространство на юге Тайваня нарушили 37 самолетов ВВС КНР, в том числе самолеты J-11, J-16, H-6, YU-20 и AWACS.

В оборонном ведомстве заявили, что армия Тайваня внимательно следит за ситуацией, применяя боевые самолеты, корабли и системы слежения.

Это первый случай, когда Китай нарушает воздушное пространство Тайваня с применением такого большого количество военных самолетов.