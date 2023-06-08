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Индия против конфронтации с Китаем

Индия против конфронтации с Китаем

Индия и Китай должны прекратить конфронтацию на границе в Восточном Ладакхе. Об этом в четверг заявил на пресс-конференции индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.

«Оба государства должны найти способ для отвода войск от границы. Я не верю, что нынешний тупик в отношениях с Индией отвечает интересам Китая», – цитирует главу МИД агентство Press Trust of India.

По словам Джайшанкара, пограничный конфликт будет продолжать оказывать влияние на отношения Индии и Китая. «Было бы безосновательным ожидать, что при сохранении создавшейся ситуации на границе отношения наших стран могут каким-то образом нормализоваться», – отметил он.

Министр подчеркнул, что Индия стремится к улучшению отношений с Китаем, но это станет возможно только тогда, когда обстановка приграничных районах станет мирной и спокойной.

В мае-июне 2020 года в горной области Ладакх на границе Индии и КНР произошли столкновения военнослужащих двух стран, которые привели к жертвам с обеих сторон. Нью-Дели и Пекин стянули в этот район тяжелую артиллерию, танки и авиацию. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях стороны начали постепенный отвод войск от линии границы.

Отсутствие демаркированной границы между КНР и Индией в Гималаях (две страны разделяет линия фактического контроля) остается на протяжении десятилетий источником напряженности. В 1959 году Нью-Дели заявил об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году вспыхнул вооруженный конфликт, в результате которого под контроль Китая перешли около 38 тыс. кв. км в районах Ладакх и Аксайчин.

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Индия против конфронтации с Китаем
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