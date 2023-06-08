Министр: Азербайджан стал одним из основных поставщиков газа в Италию

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С запуском TAP, который является частью Южного газового коридора, Азербайджан стал одним из основных поставщиков природного газа в Италию.

Об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на мероприятии, посвященном Дню Республики Италии.

«Южный газовый коридор, который стал гарантом энергетической безопасности Европы, также является основной составляющей наших отношений с Италией», – приводит «Тренд» его слова.

Как отметил Бабаев, Италия является основным торговым партнером Азербайджана. По его словам, уже много лет итальянские компании успешно участвуют в масштабных проектах в Азербайджане.

«Новые соглашения, подписанные за последние месяцы с итальянским компаниями, усилили экономику нашей страны, а также сотрудничество между двумя нашими странами», – сказал он.