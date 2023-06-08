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Украина разрабатывает ракеты с дальностью боя более тысячи км

Украина разрабатывает ракеты с дальностью боя более тысячи км

В Украине официально утверждена ракетная программа, для которой уже выделяются из бюджета средства. Это позволит получить ракеты дальностью 1000 км собственного производства.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на форуме «Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины».

«У нас с вами очень хорошие перспективы иметь украинские ракеты с дальностью поражения более 1 тысячи километров», – сказал министр.

Он отметил, что исполнителями этой программы являются украинские производства. Резников напомнил об успешном проекте «Нептун», благодаря которому был утоплен флагманский корабль РФ.

Министр рассказал, что через неделю после этого западные партнеры согласились предоставить Украине противокорабельные ракеты Гарпун для защиты черноморского побережья.

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