Мишустин указал на заинтересованность России в разблокировании связей на Южном Кавказе

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Международный транспортный коридор «Север – Юг» в перспективе будет конкурентом Суэцкого канала, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с азербайджанским коллегой Али Асадовым в Сочи.

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«В качестве одного из перспективных направлений мы рассматриваем совместно транспорт и логистику. Мы можем и должны использовать выгодное географическое положение России и Азербайджана, активнее развивать транзитный потенциал. Речь идет об увеличении пропускной способности пограничных переходов, развитии железнодорожной, автомобильной, морской инфраструктуры в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг», который в будущем, уверен, станет конкурентом Суэцкого канала», – заявил Мишустин, которого цитирует «Прайм».

По расчетам специалистов, добавил он, это позволит сократить сроки доставки грузов от Балтийского моря до портов в Персидском заливе до 10 дней.

Мишустин заверил Асадова в том, что Россия искренне заинтересована в укреплении дружеских, партнерских и союзнических отношений с Азербайджаном. Он добавил, что считает важным активизацию работы на уровне правительств для дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, чтобы запускать новые совместные проекты.

«У нас целый ряд интересных областей. Это энергетика, промышленность, включая судостроение, транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, высокие технологии, инновации и многие другие отрасли», – сообщил российский премьер.

Мишустин подчеркнул, что товарооборот России и Азербайджан устойчиво растет, несмотря на сложную внешнеэкономическую конъюнктуру и усиливающиеся незаконные санкции со стороны Запада. По его данным, в прошлом году объем взаимной торговли вырос на четверть, достигнув рекордной отметки почти в $3,66 млрд.

«В январе-апреле этого года товарооборот увеличился еще на 21%, до 98 миллиарда рублей, или 2 миллиарда манат», – уточнил глава российского правительства.

Российский премьер подчеркнул, что Москва придает особое значение процессу разблокирования экономических транспортных связей на Южном Кавказе.

«Заинтересованы в мире, стабильности и в процветании нашего общего региона», – подчеркнул Мишустин, отметив, что 25 мая лидеры Россия, Азербайджана и Армении уже обсуждали этот вопрос.

Он выразил убеждение, что создание новых маршрутов отвечает интересам всех государств региона.