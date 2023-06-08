В Анкаре рады прогрессу в диалоге между Баку и Ереваном

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Процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией не только станет основой для установления прочного мира на Кавказе, но и внесет важный вклад в глобальную стабильность.

Об этом было заявлено в ходе первого заседания Совета национальной безопасности Турции в новом составе, уточняет TurkicWorld.

Участники заседания также выразили удовлетворение прогрессом, достигнутым в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией.

В ходе заседания также обсуждались такие вопросы, как территориальная целостность Сирии и безопасное возвращение граждан в свои страны, членство Швеции в НАТО и война в Украине.