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В Анкаре рады прогрессу в диалоге между Баку и Ереваном

В Анкаре рады прогрессу в диалоге между Баку и Ереваном

Процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией не только станет основой для установления прочного мира на Кавказе, но и внесет важный вклад в глобальную стабильность.

Об этом было заявлено в ходе первого заседания Совета национальной безопасности Турции в новом составе, уточняет TurkicWorld.

Участники заседания также выразили удовлетворение прогрессом, достигнутым в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией.

В ходе заседания также обсуждались такие вопросы, как территориальная целостность Сирии и безопасное возвращение граждан в свои страны, членство Швеции в НАТО и война в Украине.

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