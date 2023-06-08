В Баку будет ограничено движение транспорта

98 Просмотров

С 8 по 18 июня в связи с проведением работ по окраске горизонтальных линий разметки с 10:00 до 17:00 и с 23:00 до 05:00 движение транспорта по проспекту Загульба, Мардакянскому шоссе, проспекту Гейдара Алиева и улице Юсифа Сафарова будет частично ограничено и перенаправлено на другие полосы.

Об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Агентство рекомендует водителям соблюдать осторожность при движении по указанным дорогам в указанное время, следовать требованиям временных дорожных знаков и правилам дорожного движения.