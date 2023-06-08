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Бензема: Я мусульманин и это мусульманская страна

Бензема: Я мусульманин и это мусульманская страна

Бывший нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал, почему принял решение перейти в «Аль-Иттихад».

«Я мусульманин и это мусульманская страна. Я уже был в Саудовской Аравии, и мне хорошо здесь. Когда я разговаривал со своей семьей о том, что собираюсь перейти в клуб из этой страны, они все были очень счастливы», — цитирует Бензема журналист CBS Sports Бен Джейкобс.

35-летний французский форвард получит €200 млн за два года. Соглашение рассчитано на два сезона с опцией продления.

Бензема выступал за «Реал» с 2009 года. В общей сложности он провёл за клуб 648 матчей, забил 354 гола и сделал 165 результативных передач.

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