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Между Баку и Агстафой будут курсировать дополнительные поезда

Между Баку и Агстафой будут курсировать дополнительные поезда

В связи с растущим пассажиропотоком по маршруту Баку-Агстафа-Баку на 10-11 июня назначены дополнительные рейсы поездов.

Как сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги», дополнительный поезд отправится с Бакинского железнодорожного вокзала в 08:25 утра 10 июня и прибудет в Агстафу в 13:20. 11 июня поезд отправится из Агстафы в 16:30 и прибудет на Бакинский железнодорожный вокзал в 21:25.

По традиционному графику поезд ежедневно отправляется с Бакинского железнодорожного вокзала в 08:45 утра, прибывает в Агстафу в 13:40, а в обратном направлении поезд отбывает в 17:10 и прибывает в Баку в 22:05.

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