Патрушев озабочен давлением Вашингтона на страны постсоветского пространства

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США оказывают беспрецедентное давление на все государства постсоветского пространства с целью разрушения связей между странами бывшего СССР, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей совбезов стран ОДКБ с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске.

«Вашингтон оказывает беспрецедентное давление на все государства постсоветского пространства», – сказал он.

По его словам, главная цель заключается в том, чтобы «разрушить конструктивные отношения стран бывшего СССР, а также препятствовать интеграционным процессам в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ».

«Для выполнения своих планов англосаксы путем шантажа, обмана и угроз пытаются вовлечь в свой круг максимальное количество государств, с интересами которых даже не думают считаться», – отметил Патрушев (цитата по «Спутнику»).

Они хотят разжечь новые очаги напряженности и конфликтов на пространстве ОДКБ, считает он.

«Их (англосаксов) задача – создать условия для внешнего управления происходящими в этих странах процессами в своих интересах, в том числе появление новых очагов напряженности и конфликтов на пространстве ОДКБ», – сказал секретарь Совета безопасности РФ.