Киев раскритиковал предложение Эрдогана

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В МИД Украины раскритиковали предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана создать международную комиссию по расследованию подрыва Каховской ГЭС.

Министр Дмитрий Кулеба негативно высказался по поводу этой идеи, поскольку она, по его мнению, допускает вероятность, что за подрывом дамбы стоит Украина.

«У нас уже был этот опыт. Это все игра в поддавки с россиянами. Когда в Оленовке убили наших военнопленных и мы сказали ООН: пришлите миссию свою, расследуйте. Вы думаете, они туда доехали? Они туда не доехали. Я вам больше скажу: эта миссия была тихо закрыта Организацией Объединенных наций, которая называется «без шума и пыли», – сказал он.

Кулеба предлагает международным институтам приехать в Киев и расследовать постоянные атаки украинской столицы.

«Они просто уже достали своей постоянной игрой в квази справедливость. Продолжается 15 месяцев война, абсолютно понятно, кто есть кто. Попытаться натянуть на голову Украине, что вы там что-то взорвали? Отдыхайте, уважаемые», – заявил Кулеба.